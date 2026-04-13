Omicidio Massa | cinque identificati Bongiorni picchiato mentre era a terra

Cinque persone sono state identificate nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio avvenuto a Massa. Durante l'aggressione, una delle vittime è stata colpita mentre giaceva a terra, senza che ci fosse un rapporto preesistente tra le parti coinvolte. Il procuratore ha dichiarato che aggressori e vittime non si conoscevano e che si stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dei fatti.

Salgono a cinque i soggetti identificati nell'ambito delle indagini per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito mortalmente in piazza Felice Palma, nel centro di Massa nella notte tra sabato e domenica. Ai tre soggetti già identificati nelle scorse ore - un minorenne di 17 anni e due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron (23 anni) ed Eduard Alin Carutasu (19 anni) - si aggiungono ora altri due minorenni., Dei due maggiorenni arrestati uno non ha risposto al pm, l'altro ha fatto delle affermazioni fornendo una sua versione dei fatti che la procura sta valutando. Fra i tre minori indagati, uno è sottoposto a misura., Gli...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Massa: cinque identificati, Bongiorni picchiato mentre era a terra Pm Massa, '5 identificati per omicidio Bongiorni, tre sono minori'Ci sono cinque identificati dai carabinieri per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: "Picchiato a morte davanti al figlio"L’omicidio a Massa di Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, ha sconvolto l’Italia.