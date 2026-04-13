A Massa sono stati arrestati due giovani romeni accusati di aver ucciso il 46enne Giacomo Bongiorni durante una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Le forze dell’ordine hanno comunicato i nomi dei fermati, entrambi accusati di omicidio volontario in concorso aggravato per motivi futili. L’episodio si è verificato in strada e ha portato all’intervento delle autorità locali.

È stata resa nota l’identità dei due giovani fermati con l’accusa di omicidio volontario in concorso aggravato per futili motivi per l’uccisione a Massa, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, del 46enne Giacomo Bongiorni aggredito in strada. Si tratta di Ionut Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduard Alin Carutasu, entrambi romeni. A essere fermato, però, c’è anche un minorenne la cui identità non è stata resa nota. Chi sono i due rumeni. Il fermo dei due giovani che avrebbero picchiato mortalmente Bongiorni dopo il rimprovero, da parte del cognato, perché intenti a rompere una vetrina scagliando contro alcune bottiglie, è avvenuto nelle scorse ore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Massa, chi sono i romeni arrestati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni

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