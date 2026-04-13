Omicidio Giacomo Bongiorni | minore fermato trasferito a Genova interrogatorio davanti al gip

Un minorenne coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni è stato trasferito a Genova. Dopo l’arresto, si trova ora davanti al giudice per l’interrogatorio. L’episodio si è verificato in piazza Felice Palma, a Massa, dove il 47enne è stato colpito durante un’aggressione violenta. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’evento e identificare tutti i responsabili.