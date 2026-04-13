Omicidio Giacomo Bongiorni | minore fermato trasferito a Genova interrogatorio davanti al gip
Un minorenne coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni è stato trasferito a Genova. Dopo l’arresto, si trova ora davanti al giudice per l’interrogatorio. L’episodio si è verificato in piazza Felice Palma, a Massa, dove il 47enne è stato colpito durante un’aggressione violenta. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’evento e identificare tutti i responsabili.
Si sposta anche su Genova una parte dell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi in Massa, in piazza Felice Palma. Uno dei minorenni coinvolti, fermato con l’accusa di omicidio volontario in concorso, è stato infatti.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: "Picchiato a morte davanti al figlio"L’omicidio a Massa di Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, ha sconvolto l’Italia.
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