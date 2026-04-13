Omicidio di Massa aggiornamenti in diretta Altri due minori indagati proseguono le indagini

Le indagini sull’omicidio avvenuto a Massa nella notte tra sabato e domenica sono ancora in corso. La vittima, un uomo di 47 anni, è stata colpita in piazza Palma dopo aver rimproverato alcuni giovani per atti di vandalismo. Attualmente, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri due minori. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le evidenze sulla scena del crimine.

Massa, 13 aprile 2026 – Proseguono le indagini sull’omicidio di Massa: Giacomo Bongiorni, 47 anni, è stato ucciso in piazza Palma nella notte tra sabato e domenica da alcuni giovani che aveva rimproverato perché stavano compiendo vandalismi. E’ stato preso a calci e pugni ed è andato in arresto cardiaco. Tutto è accaduto davanti alla compagna e al figlio di 11 anni. Sono due i fermati maggiorenni dalla procura di Massa. Uno, minorenne, è stato invece fermato dalla procura dei minori di Genova, competente territorialmente. Altri minori risultano indagati, non fermati, nell’ambito della vicenda. Le indagini proseguono. Leggi anche La compagna racconta: “Lo hanno ammazzato di botte”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di Massa, aggiornamenti in diretta. Altri due minori indagati, proseguono le indagini Altri due ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: ora sono cinque. Disposta l’autopsiaSalgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte in piazza... «Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri», le nuove accuse al poliziotto. Indagati altri due agentiAltri due agenti del commissariato di polizia di Mecenate risultano indagati a Milano nell’inchiesta nata con l’arresto dell’assistente capo Carmelo...