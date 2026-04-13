La compagna di Giacomo Bongiorni ucciso a Massa | Hanno smesso di colpirlo solo quando è morto
Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni, ha raccontato che l’uomo di 47 anni è stato aggredito da alcuni giovani nella notte tra sabato e domenica a Massa. Secondo quanto riferito, Bongiorni è stato colpito ripetutamente e sono cessati i colpi solo quando lui era ormai privo di vita. La donna ha descritto l’accaduto come un’aggressione violenta e fatale.
Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni, l'uomo di 47 anni morto nella notte tra sabato e domenica a Massa dopo essere stato aggredito da alcuni giovani: "L’hanno pestato a morte. È morto per le botte. Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin e Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto»All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento.
Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto»All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento.