La compagna di Giacomo Bongiorni ucciso a Massa | Hanno smesso di colpirlo solo quando è morto

Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni, ha raccontato che l’uomo di 47 anni è stato aggredito da alcuni giovani nella notte tra sabato e domenica a Massa. Secondo quanto riferito, Bongiorni è stato colpito ripetutamente e sono cessati i colpi solo quando lui era ormai privo di vita. La donna ha descritto l’accaduto come un’aggressione violenta e fatale.