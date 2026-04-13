Omicidio di Fabio Ascione ritirato il divieto ai funerali; ci sarà anche Don Mimmo Battaglia
Il divieto di partecipazione ai funerali di Fabio Ascione è stato revocato, permettendo così anche la presenza di Don Mimmo Battaglia. La notizia si inserisce nel contesto di un omicidio ancora tra i temi caldi della cronaca locale, che ha suscitato commenti e riflessioni sui social da parte di Bruno Vallefuoco, referente di Libera Campania e padre di una vittima innocente di camorra.
Da Bruno Vallefuoco, referente di Libera Campania per la Memoria e papà di Alberto, vittima innocente di camorra, era stato affidato ai social, ieri, uno spunto di riflessione importante. Oggi la risposta delle istituzioni, con il ritiro del divieto ai funerali pubblici per Fabio Ascione.“Fabio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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