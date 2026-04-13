Omicidio di Fabio Ascione ritirato il divieto ai funerali; ci sarà anche Don Mimmo Battaglia

Il divieto di partecipazione ai funerali di Fabio Ascione è stato revocato, permettendo così anche la presenza di Don Mimmo Battaglia. La notizia si inserisce nel contesto di un omicidio ancora tra i temi caldi della cronaca locale, che ha suscitato commenti e riflessioni sui social da parte di Bruno Vallefuoco, referente di Libera Campania e padre di una vittima innocente di camorra.