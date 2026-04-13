Omicidio dell' imprenditore Martino Marangia a Pulsano | due arresti

Due persone sono state arrestate in relazione all'omicidio dell'imprenditore avvenuto a Pulsano nel ottobre del 2013. La vittima è stata colpita con diversi colpi di pistola davanti alla sua casa. L’indagine ha portato all’arresto di due soggetti coinvolti nel delitto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie. La procura ha avviato le procedure per verificare i dettagli del caso.

Due arresti per l'omicidio dell'imprenditore Martino Marangia, assassinato a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione di Pulsano ad ottobre del 2013. La svolta nelle indagini è giunta a tredici anni dallo spietato delitto con due arresti eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo di Taranto in esecuzione dei provvedimenti restrittivi spiccati dal gip di Lecce su richiesta della Dda di Lecce. Alla base dell'agguato ci sarebbero stati dissidi nati dopo una aggressione. La vittima venne uccisa con numerosi colpi di arma da fuoco in contrada Rotondella, alla periferia di Pulsano, proprio mentre si apprestava a varcare il cancello della sua abitazione.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio dell'imprenditore Martino Marangia a Pulsano: due arresti Mafia, imprenditore edile si ribella al pizzo: scattano due arrestiAvrebbero minacciato e aggredito un imprenditore per costringerlo a pagare il pizzo. Leggi anche: Cecina | "Ti do fuoco al bar", imprenditore minacciato: due arresti per estorsione da 30mila euro