Mafia imprenditore edile si ribella al pizzo | scattano due arresti
La polizia ha arrestato due persone che minacciavano e aggredivano un imprenditore edile per costringerlo a pagare il pizzo. L’uomo aveva deciso di denunciare le minacce, e grazie a questa denuncia gli agenti della sezione Criminalità organizzata sono intervenuti, portando all’arresto dei due aggressori.
Avrebbero minacciato e aggredito un imprenditore per costringerlo a pagare il pizzo. La denuncia dell'uomo, però, ha fatto scattare l'arresto di due persone L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti della sezione Criminalità organizzata della Squadra mobile. I due indagati sono.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Mafia, tentato omicidio a Paternò: scattano 5 arresti nel catanese
Nella provincia di Catania, nelle prime ore del 5 gennaio 2026, i Carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone nell’ambito di un’indagine su un tentato omicidio a Paternò.
Mafia, estorsioni e droga: dopo la rivolta dei commercianti scattano 50 arresti
Dopo la rivolta dei commercianti, la polizia ha condotto un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 50 persone.
