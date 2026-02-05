Mafia imprenditore edile si ribella al pizzo | scattano due arresti

La polizia ha arrestato due persone che minacciavano e aggredivano un imprenditore edile per costringerlo a pagare il pizzo. L’uomo aveva deciso di denunciare le minacce, e grazie a questa denuncia gli agenti della sezione Criminalità organizzata sono intervenuti, portando all’arresto dei due aggressori.

Approfondimenti su Mafia Imprenditore Mafia, tentato omicidio a Paternò: scattano 5 arresti nel catanese Nella provincia di Catania, nelle prime ore del 5 gennaio 2026, i Carabinieri hanno condotto un'operazione che ha portato all'arresto di cinque persone nell'ambito di un'indagine su un tentato omicidio a Paternò. Mafia, estorsioni e droga: dopo la rivolta dei commercianti scattano 50 arresti Dopo la rivolta dei commercianti, la polizia ha condotto un'operazione antimafia che ha portato all'arresto di 50 persone. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mafia Imprenditore Argomenti discussi: Mafia: Dia, sequestrati beni per 1,2 mln a imprenditore ennese; Gli altri reati dopo Aemilia: Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella; Il marito di Federica visto la mattina della scomparsa al trituratore. È andato lì per scaricare qualcosa; Gli altri reati dopo Aemilia | Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella. Vincenzo Miceli, l'imprenditore che disse no alla mafia: una storia di coraggio da raccontare nelle scuoleIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole raccontare la sua vicenda nelle scuole MONREALE, 22 gennaio – Ci sono storie c ... monrealenews.it Mafia, sequestrati 1.2 milioni di euro a imprenditore vicino alle coscheSi tratta di un imprenditore con precedenti per estorsione aggravata dal metodo mafioso, truffa, associazione a delinquere, ritenuto contiguo a Cosa Nostra ... grandangoloagrigento.it Mafia dei pascoli, non era una truffa Prosciolto imprenditore

