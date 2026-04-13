Omicidio dell' imprenditore Martino Marangia a Pulsano | due arresti I nomi

Due persone sono state arrestate in relazione all'omicidio dell'imprenditore avvenuto a Pulsano nel 2013. L'omicidio si è verificato davanti alla sua abitazione, e l'uomo è stato colpito con alcuni colpi di pistola. Le forze dell'ordine hanno eseguito le misure di custodia cautelare a seguito di indagini sul caso. Le autorità non hanno ancora comunicato ulteriori dettagli sui sospettati o sulle motivazioni dell'omicidio.

Due arresti per l'omicidio dell'imprenditore Martino Marangia, assassinato a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione di Pulsano ad ottobre del 2013. La svolta nelle indagini è giunta a tredici anni dallo spietato delitto con due arresti eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo di Taranto in esecuzione dei provvedimenti restrittivi spiccati dal gip di Lecce su richiesta della Dda di Lecce. Alla base dell'agguato ci sarebbero stati dissidi nati dopo una aggressione. La vittima venne uccisa con numerosi colpi di arma da fuoco in contrada Rotondella, alla periferia di Pulsano, proprio mentre si apprestava a varcare il cancello della sua abitazione.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio dell'imprenditore Martino Marangia a Pulsano: due arresti. I nomi Omicidio dell'imprenditore Martino Marangia a Pulsano: due arrestiDue arresti per l'omicidio dell'imprenditore Martino Marangia, assassinato a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione di Pulsano ad ottobre del... Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti per tentato omicidio: cosa è successo. I nomiL’assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web.