Un tentativo di assalto al portavalori lungo la strada tra Lecce e Brindisi si è concluso con un fallimento. I banditi avevano armi pesanti e bombe, ma non sono riusciti a portare a termine il colpo. Dopo aver fallito, sono scappati a piedi tra i campi, ma la polizia li ha intercettati e ha arrestato due persone, accusate di tentato omicidio. L’intera scena si è svolta sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e milioni di utenti che seguivano la vicenda in diretta sui

L’assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web. Tutto ripreso dallo smartphone di un autista di un mezzo pesante con una diretta improvvisata e trasmessa sul suo canale social. Il terrore in presenza per chi ieri mattina stava percorrendo la superstrada Brindisi-Lecce nei due sensi di marcia all’altezza della frazione di Tuturano e da remoto per chi era in modalità online: banditi incappucciati, uno ha imbracciato un fucile mitragliatore Kalashnikov Ak-47. Spari contro una pattuglia dei carabinieri con due fori all’altezza uomo sul parabrezza e per questo si indaga anche per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti per tentato omicidio: cosa è successo. I nomi

Questa mattina, uomini armati hanno tentato di assaltare un portavalori lungo la strada tra Lecce e Brindisi.

