Due giovani di 23 e 19 anni sono stati fermati con l'accusa di aver partecipato all'aggressione che ha causato la morte di un uomo davanti al figlio, mentre si trovava sul luogo dell’incidente. Le autorità hanno notificato loro un'ordinanza di custodia cautelare e sono ora in attesa di ulteriori sviluppi. La vittima è deceduta poco dopo l'aggressione, che si è verificata in una zona residenziale.

Svolta nel caso di Giacomo Bongiorni, l’uomo morto a Massa in seguito a un’aggressione avvenuta in centro davanti agli occhi dei suoi familiari, compreso il figlio di 11 anni. La procura della città toscana ha disposto il fermo di due giovani – entrambi romeni, di 19 e 23 anni – che sono accusati ora di concorso in omicidio volontario. Un altro ragazzo, minorenne, sarebbe stato fermato in quanto appartenente al gruppo che ha aggredito la vittima. Giacomo Bongiorni, morto a Massa: ci sono i primi arresti Si chiamano Ionut Alexandru Miron (23 anni) e Eduard Alin Carutasu (19), i due giovani di nazionalità romena fermati dalla procura di Massa per la morte di Giacomo Bongiorni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Muore davanti al figlio, fermati due giovani di 23 e 19 anni ora accusati di concorso in omicidio volontario

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