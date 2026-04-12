Francesca Fialdini e il ricordo del compagno di classe Giacomo Bongiorni morto dopo un’aggressione a Massa

Francesca Fialdini ha condiviso un ricordo del suo compagno di classe Giacomo Bongiorni, morto a Massa dopo essere stato vittima di un'aggressione. La conduttrice ha espresso il suo dolore per la perdita e ha ricordato i momenti trascorsi insieme durante gli anni scolastici. La notizia ha suscitato attenzione sui social e sui mezzi di informazione, portando alla luce il tragico evento avvenuto nella città toscana.

Francesca Fialdini ha voluto ricordare Giacomo Bongiorni, la vittima della tragedia di Massa, dove l’uomo di 47 anni è morto dopo un’aggressione in piazza da parte di un gruppo di giovani. La conduttrice Rai era un’amica d’infanzia del carpentiere, essendo stati i due compagni di scuola. Sui social ha scritto: “Piango un compagno di giochi. Che questa dolorosa tragedia trasformi le coscienze”. Morte Giacomo Bongiorni, il ricordo di Francesca Fialdini È arrivato il ricordo di Francesca Fialdini dopo la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne defunto dopo una violenta aggressione avvenuta in piazza a Massa, città che ha dato i natali a entrambi. Con un toccante post su Facebook, la conduttrice Rai ha parlato dell’ex compagno di scuola, un volto a lei caro e legato ai ricordi dell’infanzia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Francesca Fialdini e il ricordo del compagno di classe Giacomo Bongiorni morto dopo un’aggressione a Massa Leggi anche: Francesca Fialdini, il dolore per Giacomo Bongiorni: "Era un compagno di classe, morto per una violenza senza senso" Leggi anche: Francesca Fialdini era compagna di classe di Giacomo Bongiorni, morto a Massa: “Piango un amico, città ferita”