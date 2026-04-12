Il 12 aprile 2026, a Massa, si è diffusa la notizia della morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta a causa di una lite degenerata tra ragazzini. Francesca Fialdini, ex compagna di classe del ragazzo, ha espresso il suo dolore per la perdita, sottolineando il legame di amicizia e il dolore condiviso dalla comunità locale. La città si trova ora ad affrontare le conseguenze di un episodio che ha scosso la sua tranquillità.

Massa, 12 aprile 2026 – “ Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso”. Comincia così il post carico di dolore scritto sui social da Francesca Fialdini. L’apprezzata presentatrice Rai esprime tutto il suo lutto per la vicenda di Giacomo Bongiorni, l’uomo di 47 anni morto dopo essere stato aggredito da alcuni giovanissimi a cui aveva mosso un rimprovero mentre stavano lanciando delle bottiglie. Originaria di Massa, la Fialdini ha legami molto forti con la città, nonostante il suo lavoro la porti a Roma, negli studi Rai. “ Giacomo era un papà, e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesca Fialdini era compagna di classe di Giacomo Bongiorni, morto a Massa: “Piango un amico, città ferita”

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