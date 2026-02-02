Omicidi Villa Pamphili via al processo | la difesa di Kaufmann chiede perizia psichiatrica

È iniziato il processo a Roma contro Francis Kaufmann, che il 2 febbraio si è presentato in aula per difendersi dall’accusa di aver ucciso la figlia e la compagna. L’avvocato dell’uomo ha chiesto una perizia psichiatrica, sostenendo che bisogna capire se Kaufmann fosse in grado di intendere e di volere al momento dei delitti. La decisione sulla richiesta sarà presa nelle prossime settimane.

L'avvocato di Francis Kaufmann, apparso in aula lunedì 2 febbraio nel processo in cui il 47enne californiano è accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, ha chiesto la perizia psichiatrica per accertare la capacità del suo assistito di stare in giudizio. L'avvocato Paolo Foti ha così detto in aula: "C'è stata un'involuzione evidente delle condizioni mentali del mio assistito Rexal Ford. Avanzo seri dubbi sulla sua capacità di stare in giudizio e ritengo opportuna una perizia". Alla richiesta si è opposto il pm Antonio Verdi, sostenendo che "non c'è necessità di questa perizia".

