La crescente violenza tra i giovani rappresenta una sfida complessa che coinvolge diversi aspetti della società moderna. L'intervento di Adelia Lucattini analizza questa problematica, evidenziando come il fenomeno si sia esteso oltre i contesti tradizionali, coinvolgendo varie realtà sociali. È importante comprendere le cause e le dinamiche di questa escalation per sviluppare strategie di prevenzione efficaci e mirate.

ROMA – Il panorama della violenza giovanile oggi non è più un fenomeno circoscritto a contesti di marginalità, ma attraversa trasversalmente ogni strato della nostra società, assumendo forme sempre più fluide e preoccupanti. Se da un lato, le nuove tecnologie offrono opportunità senza precedenti, dall’altro, sono diventate il palcoscenico di nuove dinamiche di sopraffazione, dove il confine tra reale e virtuale si dissolve, lasciando spazio a un’aggressività spesso priva di filtri emotivi. Le ricerche più recenti delineano un quadro multifattoriale: non si tratta solo di “comportamenti devianti”, ma di una costellazione di fragilità psicologiche, difficoltà nella regolazione degli affetti e un senso di vuoto esistenziale che i giovani tentano di colmare attraverso l’agire violento o l’uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcol. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Violenza giovanile in aumento, l’intervento di Adelia Lucattini

Approfondimenti su adelia lucattini

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su adelia lucattini

Argomenti discussi: Violenza giovanile, prevenzione e inclusione al centro del dibattito; Risse e coltelli: Vi spiego la violenza dei nostri ragazzi; Giovani violenti in aumento in Italia, ma in altri Paesi è peggio. Save the Children e ANP: scuole aperte tutto il giorno, ma ci vogliono tanti soldi [INTERVISTA]; Adelia Lucattini Violenza giovanile in aumento.

Violenza giovanile, un punto di vista scientificoL’esperienza clinica e la letteratura scientifica mostrano con chiarezza che l’inasprimento delle sanzioni, l’abbassamento dell’età della punibilità o l’aumento delle misure di controllo non producono ... corriere.it

Giovani violenti in aumento in Italia, ma in altri Paesi è peggio. Save the Children e ANP: scuole aperte tutto il giorno, ma ci vogliono tanti soldiCresce in Italia il numero di minorenni trovati in possesso di quelle che vengono definite armi improprie. Si tratta di un fenomeno in forte aumento, che riaccende il dibattito sulla violenza giovan ... tecnicadellascuola.it

Violenza giovanile in aumento: giovani e fragilità psicologiche. Intervista a Adelia Lucattini - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

Oggi, nella Sala Stampa di Palazzo Montecitorio, ho avuto il piacere di promuovere e ospitare la presentazione del libro “Psicoanalisi e infanzia” di Adelia Lucattini, un vademecum prezioso rivolto a genitori, nonni ed educatori. Credo fortemente che le istituzio x.com