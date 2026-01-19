Ma quale Blue Monday | la tristezza che sentiamo in inverno si chiama Disturbo Affettivo Stagionale e non è una bufala

Il cosiddetto Blue Monday, spesso presentato come il giorno più triste dell'anno, è in realtà legato al Disturbo Affettivo Stagionale (DAS). Questa condizione, comune nei mesi invernali, provoca sensazioni di tristezza e affaticamento, influenzando il benessere di molte persone. È importante riconoscere i sintomi e affrontarli con attenzione, evitando di attribuire a credenze infondate le difficoltà emotive che si manifestano in questa stagione.

Ogni anno, il terzo lunedì di gennaio è celebrato dai media come il Blue Monday, il giorno più deprimente dell’anno. Ma è davvero così? La risposta è un netto no e ve lo avevamo raccontato nel dettaglio qui. Non esiste alcuna base scientifica per questa affermazione, e la sua origine è strettamente legata a una campagna pubblicitaria del 2005. Tuttavia, l’idea si è radicata (a torto) nella cultura popolare. Tanto da nascondere quello che può essere un vero disturbo, la cosiddetta tristezza stagionale. Più che di Blue Monday, infatti, dovremmo parlare di Disturbo Affettivo Stagionale (SAD). Questa forma di depressione è legata ai cambiamenti stagionali e colpisce milioni di persone ogni anno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Disturbo affettivo stagionale: cosa fare contro la depressione invernale

Il disturbo affettivo stagionale (SAD) è una forma di depressione ricorrente durante i mesi invernali, causata dalla diminuzione della luce naturale. Spesso sottovalutato o confuso con semplice pigrizia, il SAD interessa circa una persona su 15. Comprendere le cause e le strategie di gestione può aiutare a affrontare meglio questa condizione, migliorando il benessere durante i mesi più bui dell’anno.

