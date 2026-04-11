Endrizzi grida bomba su un aereo il calciatore arrestato all'istante | volo bloccato passeggeri furiosi
Un episodio insolito si è verificato all'aeroporto di Jujuy, in Argentina, quando un calciatore del Gimnasia y Esgrima è stato fatto scendere da un volo e arrestato. L’uomo ha gridato “bomba” prima del decollo, provocando il blocco del volo e il malcontento dei passeggeri. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e lo hanno condotto via in manette, mentre i presenti hanno espresso insulti e rabbia.
Assurdo episodio all'aeroporto di Jujuy, in Argentina: un calciatore del Gimnasia y Esgrima, Emiliano Endrizzi, è stato fatto scendere da un aereo in manette, tra gli insulti dei passeggeri, dopo aver urlato "bomba" poco prima del decollo. Velivolo evacuato, volo bloccato e riprogrammato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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