Endrizzi grida bomba su un aereo il calciatore arrestato all'istante | volo bloccato passeggeri furiosi

Un episodio insolito si è verificato all'aeroporto di Jujuy, in Argentina, quando un calciatore del Gimnasia y Esgrima è stato fatto scendere da un volo e arrestato. L’uomo ha gridato “bomba” prima del decollo, provocando il blocco del volo e il malcontento dei passeggeri. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e lo hanno condotto via in manette, mentre i presenti hanno espresso insulti e rabbia.