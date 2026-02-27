Il conducente del tram deragliato a Milano | Mi sono sentito male accertamenti anche sullo scambio non attivato

Il conducente del tram che il 27 febbraio è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano ha dichiarato di aver avuto un malore prima dell'incidente. Le autorità stanno anche verificando lo stato dello scambio, che potrebbe non essere stato attivato correttamente. L'incidente ha coinvolto un tram e ha provocato disagi alla circolazione cittadina.

