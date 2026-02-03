Il Manchester United ha dato la speranza di ingaggiare Ronaldo con una mossa straordinaria

Il Manchester United ha fatto un passo deciso per riportare Cristiano Ronaldo in rosa. Secondo alcune fonti, il club inglese starebbe lavorando a un’offerta speciale per convincere l’attaccante portoghese a tornare. La trattativa sta prendendo quota, e il nome di Ronaldo torna di nuovo al centro delle voci di mercato. Nel frattempo, anche altri club, in Europa e negli Stati Uniti, mostrano interesse per il giocatore. La prossima finestra di mercato potrebbe essere decisiva.

Sito inglese: Le speculazioni su Cristiano Ronaldo stanno cominciando a prendere slancio ancora una volta, con l’interesse sia dell’Europa che della Major League Soccer che, secondo quanto riferito, si sta intensificando in vista della prossima finestra di mercato. Secondo TEAMtalk, la situazione dell’attaccante quarantenne all’Al Nassr ha scatenato un rinnovato dibattito su quello che potrebbe essere l’ultimo importante capitolo della sua illustre carriera. Ronaldo era assente nella recente vittoria per 1-0 dell’Al Nassr nella Saudi Pro League sull’Al Riyadh, una decisione che ha subito attirato l’attenzione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Newcastle United ha avviato le trattative per ingaggiare il difensore olandese Jayden Oosterwolde.

