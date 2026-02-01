Dove è caduto il razzo cinese che ha rischiato di colpire anche l'Italia | Doppio rientro anomalo

Il secondo stadio del razzo cinese ZQ-3 RB è precipitato sulla Terra il 30 gennaio 2026. Il rientro è stato incontrollato e ha causato preoccupazione in più paesi, Italia inclusa. Il rischio di collisione con l’atmosfera ha portato a una corsa contro il tempo per monitorare la discesa e ridurre i danni. Nessuno sa ancora con certezza dove sia finito, ma le autorità continuano a seguire la traiettoria.

Il 30 gennaio 2026 il secondo stadio del razzo cinese ZQ-3 RB è precipitato sulla Terra dopo un rientro incontrollato che ha lasciato in apprensione diversi Paesi. Ora non solo sappiamo dove è precipitato, ma anche che è stato protagonista di un'insolita anomalia. Ecco cos'è successo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Cinese Razzo Razzo cinese in caduta sulla Terra: potrebbe colpire anche l’Italia, ed è un problema Un pezzo di razzo cinese sta precipitando incontrollato verso la Terra e potrebbe finire anche sull’Italia. Impatto imminente sulla Terra di un razzo cinese da 11 tonnellate, Italia a rischio: a che ora e dove può cadere Questa mattina, si parla di un razzo cinese da 11 tonnellate che sta per entrare nell’atmosfera e potrebbe cadere in Italia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cinese Razzo Argomenti discussi: Perché un razzo da 11 tonnellate si è schiantato sulla Terra: i rischi della caduta incontrollata; Pioggia e vento mettono in ginocchio Roma: alberi caduti e auto distrutte. Un ferito all'Eur; Roma: temporali, allagamenti, traffico e diversi alberi caduti. La protesta dei residenti di Bel Poggio: Isolati; Maltempo, oltre dieci alberi caduti a Roma: auto danneggiate, colpito un bus alla Balduina. Benevento, elicottero caduto: muore anche il pilota. Attesa per la periziaSessantotto anni compiuti proprio il 27 gennaio, Venanzio Rapolla non ce l'ha fatta. Sale così a due il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto martedì a ... ilmattino.it Elicottero caduto a Benevento, morto in ospedale anche il pilotaSalgono a due le vittime dell'incidente avvenuto martedì scorso a Benevento, dove è precipitato un elicottero ultraleggero: dopo Pasquale Esposito, 76 anni, manager ed imprenditore di Airola (Benevent ... ansa.it ZQ-3, il gigante spaziale caduto dal cielo: cosa è successo e perché l'Italia è stata decisiva - facebook.com facebook Rendiamo onore ai 53 militari italiani caduti nel corso della missione in Afghanistan. Molti di loro sono stati decorati alla memoria : 1 croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia; 4 Medaglie d’Oro al Valor Militare; 3 Medaglie d’Argento al Valor Militare; 26 Cr x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.