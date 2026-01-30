Razzo cinese da 11 tonnellate precipita oggi sulla Terra | l’Italia era a rischio ma nessuna catastrofe

Questa mattina, l’Italia ha seguito con preoccupazione il rientro incontrollato del razzo cinese ZQ-3 RB. Con 11 tonnellate di peso e 12 metri di lunghezza, il veicolo spaziale ha rischiato di schiantarsi da un momento all’altro, tenendo con il fiato sospeso tutta Europa. Fortunatamente, alla fine, il razzo ha bruciato gran parte del suo combustibile e si è disintegrato in atmosfera, evitando danni più gravi. Nessuna catastrofe, ma un episodio che ha ricordato quanto siano delicati i rientri

Un rientro incontrollato che ha tenuto con il fiato sospeso mezza Europa. Il razzo cinese ZQ-3 RB, con una massa di 11 tonnellate e una lunghezza di circa 12 metri, sta precipitando sulla Terra oggi, 30 gennaio 2026. La finestra temporale stimata per il rientro nell'atmosfera era fissata intorno alle 12:04 ora italiana, con un margine di incertezza che si aggira ancora attorno alle sette ore. L'oggetto in questione è il secondo stadio del razzo lanciatore Zhuque-3, lanciato il 3 dicembre 2025 dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan dall'azienda privata cinese LandSpace. Secondo le analisi degli esperti, questo stadio potrebbe avere ancora agganciato un carico utile fittizio utilizzato per simulare una vera missione spaziale.

