Dopo le emozioni della Parigi-Roubaix, si apre una nuova stagione ciclistica con il percorso di O Gran Camiño 2026. La gara si svolgerà con diverse tappe, tra cui due arrivi in salita che potrebbero influenzare l’andamento della corsa. Il percorso comprende tratti pianeggianti e salite impegnative, con le tappe decisive previste nelle zone di alta quota. La competizione si svolgerà nel mese di febbraio, coinvolgendo numerosi team internazionali.

Si volta subito pagina dopo le emozioni regalate da una stratosferica Parigi-Roubaix. Nel pieno rispetto del ritmo di un calendario che, nella fase iniziale della stagione, alterna le Classiche del Nord alle brevi corse a tappe è il momento di uno degli appuntamenti immancabili della prima parte di annata. Si corre, da domani a sabato 18, O Gran Camiño 2026. La breve gara a tappe, giunta alla quinta edizione, si articola in cinque frazioni con partenza da Torre de Hércules e arrivo a Monte Trega dopo aver percorso 663 chilometri. Cambia, rispetto al recente passato, la collocazione temporale con lo spostamento da fine febbraio a metà aprile. Il tracciato sarà come sempre piuttosto impegnativo viste le caratteristiche del territorio della Galizia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - O Gran Camiño 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Decisivi i due arrivi in salita

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