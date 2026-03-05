Parigi-Nizza 2026 | il percorso e le 8 tappe ai raggi X Tre arrivi in salita fuochi d’artificio all’ultima tappa

La corsa Parigi-Nizza 2026 prenderà il via domenica 8 marzo con la prima tappa. Il percorso include otto tappe, tra cui tre con arrivi in salita, e si concluderà con un finale in fuochi d’artificio nell’ultima tappa. La competizione si svolge in Francia e rappresenta uno degli eventi principali della stagione ciclistica, raccogliendo numerosi appassionati lungo il percorso.

Domenica 8 marzo si alzerà il sipario sulla Parigi-Nizza 2026, corsa che rappresenta uno dei primi importanti snodi stagionali utili per la preparazione dei Grandi Giri. Saranno otto le tappe previste, analizziamole nel dettaglio. PARIGI-NIZZA 2026: PERCORSO A RAGGI X. Prima tappa (8 marzo): Achères – Carri ères-sous-Poissy (171,2 km) La corsa si apre con un omaggio alla storica gara ciclistica transalpina Polymultipliée de Chanteloup, con partenza da Achères, località a nord-ovest di Parigi. La tappa è completata da 1.950 di dislivello e quattro salite di terza categoria situate nella seconda metà. Il gruppo dovrà affrontare due giri in un non poco ostico circuito conclusivo presso Carrières-sous-Poissy, ciascuno caratterizzato dalla salita di 1,1 km (8,3%) della Côte de Chanteloupe-les-Vignes. 🔗 Leggi su Oasport.it

