Nuvolera | Alla scoperta del Cerchio del Diavolo un tuffo nel mistero della Stonehenge

Da bresciatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei pronto a vivere un’avventura a cavallo tra natura, storia e antiche leggende? Domenica 26 aprile, preparati a camminare insieme a noi per scoprire uno dei segreti meglio custoditi del nostro territorio: il misterioso Cerchio del Diavolo (el Sercol del Diaol).Nascosta tra i boschi di Nuvolera.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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