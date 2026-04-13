Nuvolera | Alla scoperta del Cerchio del Diavolo un tuffo nel mistero della Stonehenge
Sei pronto a vivere un’avventura a cavallo tra natura, storia e antiche leggende? Domenica 26 aprile, preparati a camminare insieme a noi per scoprire uno dei segreti meglio custoditi del nostro territorio: il misterioso Cerchio del Diavolo (el Sercol del Diaol).Nascosta tra i boschi di Nuvolera.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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