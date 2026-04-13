Nuovo Toyota Hilux | arriva l’ibrido 48V potenza e nuovi prezzi

La nuova versione del Toyota Hilux, il pick-up riconosciuto in tutto il mondo, sarà disponibile in Italia con un sistema ibrido 48V. La nona generazione del veicolo, introdotta recentemente, porta con sé miglioramenti in termini di potenza e variazioni nei prezzi di listino. Dal 1968, il modello ha venduto più di 27 milioni di unità nel mondo, e ora si prepara a un aggiornamento importante nel mercato italiano.

Il mercato dei veicoli commerciali leggeri in Italia si prepara a un aggiornamento significativo con l’arrivo della nona generazione del Toyota Hilux, il celebre pick-up che dal 1968 vanta oltre 27 milioni di unità vendute a livello globale. A partire dal 9 aprile, i potenziali acquirenti potranno ordinare il nuovo modello, che segna una svolta tecnologica puntando esclusivamente sulla motorizzazione Mild Hybrid 48V accoppiata al propulsore diesel da 2.8 litri con erogazione di 204 CV e cambio automatico. La strategia di Toyota per questo rinnovo punta su un equilibrio tra robustezza tradizionale e innovazione digitale, offrendo soluzioni che spaziano dal finanziamento diretto a 299 euro mensili fino alle formule di noleggio a lungo termine KINTO One, fissate a 499 euro al mese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo Toyota Hilux: arriva l’ibrido 48V, potenza e nuovi prezzi Toyota Rav4 2026, la prova del Suv ibrido full e plug-in: design rinnovato, come va e prezziFinora cinque generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia, con un nuovo Rav4 anno 20206 che... Chery Rely R08 Ev è il clone del Toyota Hilux elettrico e costa 15 mila euroSe negli Stati Uniti il mercato dei pick-up elettrici stenta a decollare, in Cina questi mezzi da lavoro a batteria sembrano avere maggiori chance di... Il nuovo Toyota Hilux arriva in Europa