Chery Rely R08 Ev è il clone del Toyota Hilux elettrico e costa 15 mila euro
La Chery presenta in Cina la sua versione elettrica del pick-up R08 Himla, chiamata Rely R08 Ev. Costa solo 15 mila euro e si ispira al Toyota Hilux, con un design molto simile. La vettura punta a offrire una soluzione economica per chi cerca un veicolo robusto e pratico, ma a un prezzo molto competitivo. La produzione si rivolge principalmente al mercato cinese, con l’obiettivo di conquistare chi cerca un pick-up elettrico a basso costo.
Se negli Stati Uniti il mercato dei pick-up elettrici stenta a decollare, in Cina questi mezzi da lavoro a batteria sembrano avere maggiori chance di conquistarsi un posto al sole. Anche grazie a prezzi decisamente competitivi, specialmente se paragonati agli oltre 100 mila dollari necessari per comprare in Usa un Tesla Cybertruck. L'ultimo modello di pick-up elettrico cinese che arriva sul mercato è il Rely R08 Ev, un prodotto del gruppo Chery chiamato anche Himla Ev che, dopo alcune presentazioni a fine 2025 in diversi auto show cinesi ora è pronto per la commercializzazione ad un prezzo che sembra incredibile: si parte da 127. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Toyota Hilux, debutto europeo a Bruxelles. Ora è anche 100% elettrico
Toyota presenta la nuova Hilux, che debutta ufficialmente in Europa a Bruxelles.
