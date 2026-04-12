Nuovo presidente FIGC | Marotta spinge per Malagò ma spunta anche un nome differente Le ultime

Il processo di scelta del nuovo presidente della FIGC è in corso, con alcune candidature che si fanno largo tra le possibili scelte. Secondo alcune fonti, un dirigente ha suggerito il nome di Malagò, mentre altre voci indicano un altro nome come potenziale alternativa. Tra le varie proposte, si parla anche di un altro candidato che sta ricevendo sostegno da alcuni membri coinvolti nel processo decisionale.

di Francesco Spagnolo Nuovo presidente FIGC, il nome indicato da Marotta è quello di Malagò. Ma c’è anche chi sta spingendo per Galliani. Ecco cosa sta succedendo. L’universo del calcio italiano si trova a un bivio cruciale, con i riflettori puntati sull’assemblea della Lega Serie A. Questo incontro rappresenta il preludio fondamentale per delineare chi sarà il nuovo presidente della FIGC, una figura che dovrà guidare il sistema attraverso riforme strutturali e nuove sfide internazionali. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere della Sera, la diplomazia sportiva è già in pieno fermento, con Giuseppe Marotta nel ruolo di grande tessitore. L’attuale scenario vede una convergenza sempre più netta verso il profilo di Giovanni Malagò.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo presidente FIGC: Marotta spinge per Malagò, ma spunta anche un nome differente. Le ultime Nuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa. Di chi si trattadi Angelo CiarlettaNuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa per il post Gravina. Nuovo presidente FIGC, la corsa al post Gravina è già iniziata: tra Malagò ed Abete spunta un nuovo nome a sorpresa!Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo.