Casalmaggiore il nuovo ponte sul Po è sempre più vicino Inviato il piano attesa per l’ok del governo

A Casalmaggiore, il nuovo ponte sul Po che collegherà la città a Colorno si avvicina al completamento. Il piano del progetto è stato inviato alle autorità competenti e ora si attende l’approvazione del governo. La struttura, che dovrebbe facilitare il traffico e migliorare i collegamenti tra le due aree, rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’area. La realizzazione del ponte è in fase avanzata, con i ultimi passaggi burocratici ancora da completare.

Casalmaggiore, 13 aprile 2026 – Il nuovo ponte sul Po che collegherà Casalmaggiore a Colorno è sempre più a portata di mano. Questa mattina, al termine di una call che ha coinvolto i tecnici di Anas, della Provincia di Parma e i progettisti del raggruppamento temporaneo italo spagnolo Enser-Ayesa, è arrivato il via libera per trasmettere il progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo consultivo dello Stato chiamato ad esprimere un parere sulle grandi opere di competenza statale con un importo superiore ai 25 milioni di euro. Un passaggio, del costo di circa 100mila euro, che è possibile finanziare grazie alla disponibilità economica derivante dal decreto ponti del 2020.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casalmaggiore, il nuovo ponte sul Po è sempre più vicino. Inviato il piano, attesa per l’ok del governo Leggi anche: Casalmaggiore: presentato il progetto per il nuovo ponte sul Po Il nuovo piano del governo per il Ponte sullo Stretto, quando iniziano i lavori: la tabella di marciaDa un documento del governo Meloni spunta la nuova tabella di marcia per il Ponte sullo Stretto di Messina.