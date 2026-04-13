Casalmaggiore | presentato il progetto per il nuovo ponte sul Po
È stato presentato un progetto da 300 milioni di euro per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po nel comune di Casalmaggiore. L'infrastruttura è destinata a collegare le aree circostanti e migliorare le comunicazioni regionali. Il progetto è stato inviato al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che dovrà esaminarlo e approvarlo prima dell'inizio dei lavori.
Un piano da 300 milioni di euro per un'infrastruttura che serve al territorio. Il progetto è stato trasmesso al Consiglio superiore dei Lavori pubblici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Nuovo ponte della Tosa, il progetto: i costi salgono a quota 6,35 milioni. Al via le prime verifiche sul terrenoImola, 11 marzo 2026 – Crescono i costi per la costruzione del nuovo ponte della Tosa.