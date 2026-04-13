Casalmaggiore | presentato il progetto per il nuovo ponte sul Po

È stato presentato un progetto da 300 milioni di euro per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po nel comune di Casalmaggiore. L'infrastruttura è destinata a collegare le aree circostanti e migliorare le comunicazioni regionali. Il progetto è stato inviato al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che dovrà esaminarlo e approvarlo prima dell'inizio dei lavori.