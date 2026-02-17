Bambino Gesù | nuovo reparto dialisi grazie a Intesa Sanpaolo più cura e speranza per i piccoli pazienti

Intesa Sanpaolo ha finanziato l'apertura di un nuovo reparto di dialisi al Bambino Gesù, permettendo ai piccoli pazienti di ricevere cure più moderne e qualificanti. La struttura, situata nel cuore dell’ospedale, offre tecnologie avanzate che migliorano il trattamento dei bambini affetti da problemi renali. La decisione di investire in questa area nasce dalla volontà di aumentare le possibilità di guarigione e di migliorare la qualità di vita dei piccoli assistiti.

Un Nuovo Reparto di Dialisi al Bambino Gesù: Un Atto di Cura e Speranza per i Più Piccoli. Roma, 17 febbraio 2026 – L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha inaugurato oggi un nuovo reparto di dialisi, un’unità all’avanguardia resa possibile dal significativo contributo di Intesa Sanpaolo. La cerimonia, che ha visto la partecipazione del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, sottolinea l’importanza del dono come gesto di amore e di speranza per i giovani pazienti e le loro famiglie. Un Gesto di Generosità per una Sanità Pediatrica d’Eccellenza. Il nuovo reparto, progettato per accogliere i piccoli pazienti in un ambiente più spazioso e confortevole, rappresenta un salto di qualità nell’assistenza ai bambini affetti da insufficienza renale cronica o acuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

