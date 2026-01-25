Termovalorizzatori e macchinari hi-tech | i nuovi impianti per superare la crisi dei rifiuti in Puglia

In Puglia, nel 2025, la raccolta differenziata ha raggiunto il 62%, secondo i dati trasmessi dai Comuni. Per affrontare la crisi dei rifiuti, sono in corso investimenti in termovalorizzatori e macchinari hi-tech, modernizzando gli impianti di gestione dei rifiuti e promuovendo un approccio più sostenibile ed efficiente. Questi interventi rappresentano un passo importante verso una gestione più responsabile delle risorse e una regione più attenta all’ambiente.

Si parte da un dato, nel 2025 la raccolta differenziata ha raggiunto il 62%, calcolo effettuato sulla scorta di quanto trasmesso dai Comuni, ma che la Regione deve ancora certificare. Un fallimento. L’indifferenziato si attesta ancora al 38%, e in larga parte finisce nelle discariche anche per via di una carenza impiantistica. E questo è il secondo nodo di un Piano regionale che l'amministrazione Decaro sta già rivedendo: occorre ammodernare e aumentare le strutture di recupero e riciclo. L'obiettivo è superare la dipendenza dalle discariche (ce ne sono 13 da chiudere entro quest'anno), aumentando la raccolta differenziata e puntando su termovalorizzatori di nuova generazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Rifiuti, in Puglia troppe discariche. Decaro rivede il piano: «Necessari gli impianti»In Puglia, il numero di discariche rischia di aumentare, rendendo urgente un intervento strutturale.

