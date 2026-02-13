Silvano Scaltritti celebra San Francesco | il Cantico di Frate Sole in musica dal Varesotto

Silvano Scaltritti ha scritto il “Cantico di Frate Sole” per celebrare San Francesco, motivato dall’Anno Francescano che si svolge tra il 2023 e il 2026. La composizione nasce dall’ispirazione delle celebrazioni dedicate agli ultimi anni di vita del santo di Assisi, e porta nel cuore un messaggio di pace e natura. Scaltritti, musicista del Varesotto, ha voluto rendere omaggio a San Francesco attraverso una musica che coinvolge e emoziona.

Un "Cantico" dal Varesotto: la musica di Silvano Scaltritti celebra l'Anno Francescano. Il maestro Silvano Scaltritti ha completato la composizione del "Cantico di Frate Sole" in un periodo di celebrazioni dedicato agli ultimi anni di vita di San Francesco d'Assisi, tra il 2023 e il 2026. L'opera, nata nel contesto di Jerago con Orago, è concepita per un'esecuzione che coinvolge narratore, solisti e un ensemble orchestrale o bandistico, offrendo una nuova interpretazione di uno dei testi più significativi della tradizione cristiana e letteraria italiana. L'omaggio musicale a San Francesco. L'iniziativa di Silvano Scaltritti, compositore e direttore di cori e bande musicali del Varesotto – in particolare di quelle di Jerago, Samarate e Crenna – nasce dall'intento di restituire al "Cantico delle Creature" la sua dimensione originaria di espressione corale e comunitaria.