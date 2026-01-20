Telefonate truffa dal numero della Questura di Rimini l' allarme della Polizia di Stato

La Questura di Rimini ha segnalato un aumento di chiamate truffa ricevute dal numero fisso del proprio centralino, a partire dalla mattina del 20 gennaio. Numerosi cittadini hanno ricevuto telefonate sospette che imitano il numero della Questura. La Polizia di Stato invita a prestare attenzione e a non fornire informazioni personali o finanziarie durante queste chiamate.

La Questura di Rimini avverte che dalla mattina del 20 gennaio sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini raggiunti telefonicamente da un numero fisso corrispondente a quello del centralino di piazzale Bornaccini. Dall'altro capo della cornetta dei sedicenti appartenenti alle forze.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

