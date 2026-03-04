Alla questura di Genova sono stati assegnati 24 nuovi vice ispettori della Polizia di Stato provenienti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. I nuovi ufficiali hanno completato il 19° Corso di formazione presso gli istituti di Nettuno, Spoleto e Campobasso, acquisendo le competenze professionali e operative necessarie per il servizio. La consegna delle divise si è svolta di recente, segnando l’ingresso ufficiale nel reparto.

Dopo un breve periodo di affiancamento, sono stati destinati a vari ambiti di servizio, anche per rafforzare le attività strategiche di controllo del territorio e i servizi della sala operativa Alcuni di questi operatori hanno già maturato esperienza, anche pluriennale, in diverse sedi tra cui Roma, Grosseto, Salerno, Livorno, Gorizia, Firenze, Arezzo e Prato, principalmente in questura, sviluppando esperienze pregresse nel ruolo di agentiassistenti e svolgendo incarichi in ambito operativo, investigativo e amministrativo. Altri provengono invece dalla società civile, dopo specifici percorsi di studio. "L’elevata preparazione fornita dalle... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nuovo personale per la Polizia di Stato, in forza alla Questura cinque neo vice ispettoriNella mattinata di giovedì sono stati assegnati alla Questura di Rimini 9 neo Vice Ispettori, trasferiti a seguito del superamento del corso di...

Assegnati 16 nuovi Vice Ispettori. La Polizia di Stato si rafforzaSono sedici i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Ravenna dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a seguito del...

Una raccolta di contenuti su Questura di Genova

Temi più discussi: Polizia di Stato: un arresto per rapina e resistenza.; Questura di Genova: hanno preso servizio 24 nuovi vice ispettori della Polizia di Stato; Tredicenne accoltellato sul bus a Genova Rivarolo, sedicenne in questura; In lacrime davanti alla questura, agenti soccorrono turista smarrito e lo consegnano alla moglie.

Questura di Genova, arrivano 24 nuovi vice ispettori della Polizia di StatoGli agenti hanno appena concluso il 19° corso di formazione negli istituti di Nettuno, Spoleto e Campobasso. Dopo un periodo di affiancamento sono stati assegnati ai diversi uffici e dei commissariati ... lavocedigenova.it

Questura di Genova: hanno preso servizio 24 nuovi vice ispettori della Polizia di StatoDopo un breve periodo di affiancamento, sono stati destinati a vari ambiti di servizio, anche per rafforzare le attività strategiche di controllo del territorio e i servizi della sala operativa ... genovatoday.it

In servizio speciale a Sanremo, al fianco della Questura di Genova, Leone dimostra che nel lavoro operativo non conta l’altezza al garrese… ma concentrazione, addestramento e cuore. Perché quando c’è da fare un lavoro serio è questione di competenza, e facebook