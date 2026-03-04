Questura di Genova | hanno preso servizio 24 nuovi vice ispettori della Polizia di Stato
Alla questura di Genova sono stati assegnati 24 nuovi vice ispettori della Polizia di Stato provenienti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. I nuovi ufficiali hanno completato il 19° Corso di formazione presso gli istituti di Nettuno, Spoleto e Campobasso, acquisendo le competenze professionali e operative necessarie per il servizio. La consegna delle divise si è svolta di recente, segnando l’ingresso ufficiale nel reparto.
Dopo un breve periodo di affiancamento, sono stati destinati a vari ambiti di servizio, anche per rafforzare le attività strategiche di controllo del territorio e i servizi della sala operativa Alcuni di questi operatori hanno già maturato esperienza, anche pluriennale, in diverse sedi tra cui Roma, Grosseto, Salerno, Livorno, Gorizia, Firenze, Arezzo e Prato, principalmente in questura, sviluppando esperienze pregresse nel ruolo di agentiassistenti e svolgendo incarichi in ambito operativo, investigativo e amministrativo. Altri provengono invece dalla società civile, dopo specifici percorsi di studio. "L’elevata preparazione fornita dalle... 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Nuovo personale per la Polizia di Stato, in forza alla Questura cinque neo vice ispettoriNella mattinata di giovedì sono stati assegnati alla Questura di Rimini 9 neo Vice Ispettori, trasferiti a seguito del superamento del corso di...
Assegnati 16 nuovi Vice Ispettori. La Polizia di Stato si rafforzaSono sedici i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Ravenna dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a seguito del...
