Recentemente, l’associazione di categoria ha avviato una campagna per contrastare le recensioni online false, sottolineando la necessità di proteggere le imprese da pratiche ingannevoli. In un comunicato, si è evidenziato come la reputazione di un’azienda si costruisca nel tempo, e che le recensioni siano un elemento fondamentale di questa percezione. L’obiettivo è quindi garantire trasparenza e correttezza nel mondo digitale.

Tarantini Time Quotidiano “La reputazione di un’azienda è il suo bene più prezioso, costruito con anni di sacrifici e dedizione. Non può essere lasciata alla mercé di attacchi anonimi, recensioni pilotate o back falsi che nulla hanno a che fare con la reale qualità del servizio offerto.” Con queste parole il direttore di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino, commenta l’entrata in vigore delle nuove norme del DDL PMI contro il fenomeno delle recensioni ingannevoli online. Secondo Mancino, il provvedimento rappresenta un passaggio importante per ristabilire correttezza nel mercato digitale. “Per troppo tempo abbiamo assistito a un utilizzo distorto delle piattaforme online, usate talvolta come strumenti di pressione o di concorrenza sleale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Recensioni online, Confcommercio: “Stop a quelle false, tutelare le imprese”

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Una delle grandi novità della legge sulle PMI appena approvata riguarda le limitazioni delle recensioni online I commenti sono leciti solo se rilasciati non oltre 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o del servizio da parte di chi ne ha effettivamente fruito. L - facebook.com facebook