Paralimpiadi gli atleti russi e bielorussi avranno bandiera divisa e inno L’ira di Kiev e Ue | Non partecipiamo alla cerimonia

Milano – I sei atleti russi e i quattro bielorussi prenderanno parte ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina, dal 6 al 15 marzo, con inno, bandiera, divise ufficiali con i colori nazionali e con l'acronimo 'Rus' e 'Blr'. Una decisione che ha scatenato le ire dell’Ucraina, come era prevedibile. Ma non solo. Il commissario europeo per lo Sport, Glenn Micallef, non sarà presente alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e la medesima scelta è stata presa anche dall’Ucraina, che ha deciso di non inviare nessun esponente del governo o figura istituzionale ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

