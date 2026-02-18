Paralimpiadi gli atleti russi e bielorussi avranno bandiera divisa e inno L’ira di Kiev e Ue | Non partecipiamo alla cerimonia
I sei atleti russi e i quattro bielorussi parteciperanno alle Paralimpiadi di Milano Cortina, dal 6 al 15 marzo, portando con sé inno, bandiera e divise ufficiali con i colori delle rispettive nazioni. La decisione di permettere la loro presenza ha scatenato l’indignazione di Kiev e dell’Unione Europea, che hanno annunciato di non voler prendere parte alla cerimonia di apertura. La scelta ha diviso il mondo sportivo, mentre gli atleti si preparano a competere con simboli ufficiali dei loro paesi. La questione rimane al centro del dibattito internazionale.
Milano – I sei atleti russi e i quattro bielorussi prenderanno parte ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina, dal 6 al 15 marzo, con inno, bandiera, divise ufficiali con i colori nazionali e con l'acronimo 'Rus' e 'Blr'. Una decisione che ha scatenato le ire dell’Ucraina, come era prevedibile. Ma non solo. Il commissario europeo per lo Sport, Glenn Micallef, non sarà presente alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e la medesima scelta è stata presa anche dall’Ucraina, che ha deciso di non inviare nessun esponente del governo o figura istituzionale ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fa rumore il ritorno alle Paralimpiadi degli atleti russi e bielorussi sotto la loro bandiera, mentre a un ragazzino di 12 anni viene impedito di esporre un'altra bandiera, quella europea, a una partita di Hockey. Dopo il caso dell'atleta ucraino squalificato per le fot facebook
Se alle Paralimpiadi verrà consentito a bandiere russe e bielorusse di sfilare, non saranno Paralimpiadi, ma una parata di odio. Non in mio nome. Si è impedito ad atleta ucraino di correre con volti di atleti uccisi e ora lo si permette a bandiere scritte nel sangu x.com