nuoto di fondo i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

World Aquatics ha annunciato i criteri di qualificazione per il nuoto di fondo in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La comunicazione riguarda le modalità con cui atleti e nazioni potranno conquistare un posto ai Giochi, definendo le tappe e le prestazioni richieste. La decisione è stata resa pubblica di recente, senza ulteriori dettagli sui criteri specifici.

World Aquatics ha reso noti anche i criteri per ottenere la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 nel nuoto di fondo. Saranno previsti 44 posti complessivi per le gare in acque libere, 22 per genere, in linea con quanto avvenuto nell'ultima rassegna a Cinque Cerchi di Parigi. Le acque dell'Oceano Pacifico, a Belmont Shore (Long Beach), ospiteranno la 10 km olimpica in California. Le prime qualificazioni per il fondo potranno essere conquistate nel corso dei Mondiali di Budapest 2027. Le carte olimpiche saranno assegnate ai primi tre classificati delle 10 km maschile e femminile, in programma nelle acque libere ungheresi.