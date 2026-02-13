Incidente al carnevale di Ivrea | personaggio storico disarcionato dal cavallo le immagini fanno il giro del web

Durante il carnevale di Ivrea, il personaggio storico interpretato da un volontario è stato disarcionato dal cavallo durante la sfilata, a causa di una manovra imprevista del cavaliere, e le immagini dell’incidente sono subito diventate virali sui social.

Un incidente, fortunatamente risoltosi senza conseguenze per l'interessato, e un video che è diventato virale. Nella giornata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, nel corso di una delle sfilate dello storico carnevale di Ivrea, Riccardo Zannini, che impersona l'aiutante del generale, è stato disarcionato dal cavallo su cui stava sfilando davanti alla fontana di Camillo Olivetti, in corso Nigra. La caduta è stata rovinosa, davanti alla folla che ha trattenuto il fiato per diversi secondi, ma alla fine lui ha fatto segno di stare bene. Per lui solo un grande spavento. Il corteo è proseguito regolarmente ma intanto il video ha iniziato a diffondersi a macchia d'olio, diventando argomento di conversazione tra gli appassionati della manifestazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

