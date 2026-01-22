L’efficienza rappresenta il principio fondamentale di un’amministrazione moderna e responsabile. Focalizzata su obiettivi precisi e misurabili, mira a generare valore pubblico attraverso processi trasparenti, competenze aggiornate e innovazione continua. Un approccio orientato ai risultati che garantisce responsabilità e miglioramento costante, contribuendo alla crescita sostenibile e alla fiducia dei cittadini.

Un’amministrazione orientata ai risultati, capace di creare valore pubblico attraverso obiettivi chiari, misurabili e integrati, rafforzando trasparenza, competenze e innovazione. È questo l’impianto del Piao 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale e che definisce la programmazione strategica, organizzativa e operativa dell’Ente per il prossimo triennio. "Il Piano integrato di attività e organizzazione rappresenta lo strumento nel quale si realizza l’incontro tra livello politico e livello tecnico – ha spiegato, in estrema sintesi, il direttore generale, Lorenzo Minganti – Qui, gli indirizzi di mandato e le priorità dell’Amministrazione vengono tradotti in obiettivi concreti, indicatori, responsabilità e risorse, superando la frammentazione dei documenti di programmazione e rafforzando il legame tra scelte strategiche, azione amministrativa e impatti sulla comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Efficienza è la parola d'ordine"

Bologna: Bignami, 'plauso a forze ordine per fermo sospettato, conferma efficienza'Le Forze dell'Ordine di Bologna hanno rapidamente individuato e fermato il sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, dimostrando efficienza e professionalità.

EUROTERMO - PAROLA D’ORDINE: QUALITÀ.

Economia sociale: oltre l’efficienza, dentro la vitaIl contributo del direttore di Aiccon: «Gli scenari globali mostrano cosa succede quando l’economia viene ridotta a pura rappresentazione di forza e affari: la direzione presa da Trump offre ... vita.it

Efficienza energetica, segnali di svolta nel mondo. Ma il target 2030 è lontanoNel 2025 l’intensità energetica primaria globale – il principale indicatore dei progressi in materia di efficienza – è attesa in miglioramento dell’1,8%, in crescita rispetto al +1% del 2024. Lo ... repubblica.it

Parola d'ordine Organizzazione! La collezione Loft è pensata per ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza della tua cucina, combinando funzionalità e design moderno. Rendi la tua cucina più ordinata e stilosa con pezzi pratici e dal look contemporane facebook

Nel 2026 a #Roma @Roma, @InfoAtac non ha ancora trovato una soluzione per evitare che 2 autobus/tram che fanno stesso tragitto passino a distanza di 1 minuto l’uno dall’altro. Parola del giorno: efficienza. @eugenio_patane @romamobilita @MercurioPsi x.com