Le novità di Rudy Profumi

Rudy Profumi ha annunciato nuove fragranze che combinano note dolci e ispirazioni di luoghi lontani. Le proposte includono diverse composizioni, tutte pensate per creare un’esperienza sensoriale distintiva. Le nuove uscite sono state presentate attraverso comunicati ufficiali e sono disponibili presso i punti vendita e online. La casa di profumi ha sottolineato il forte legame tra le fragranze e l’idea di trasportare chi le indossa in ambienti diversi.

I l grande potere di un buon profumo sta nel poterci portare in un universo unico fatto di note dolci e luoghi lontani. Fruit & Juice di Rudy Profumi riesce perfettamente nell’intento grazie a prodotti ben bilanciati che ci affascinano. La collezione, nata per la detersione quotidiana, allarga oggi il suo perimetro al body care con tre nuove fragranze e con una crema corpo spray, semplice e veloce da utilizzare. Il tutto senza perdere i suoi tratti distintivi che accompagnano Rudy Profumi dal 1920: formule delicate prive di SLS e SLES, texture leggere e una firma olfattiva fresca, golosa e facile da ricordare. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le novità di Rudy Profumi Articoli correlati Fruit & Juice di Rudy Profumi presenta tre nuove gustose fragranzeIl grande potere di un buon profumo sta nel poterci portare in un universo unico fatto di note dolci e luoghi lontani. Profumi equivalenti: come riconoscere un prodotto di qualità? La guida Profumi San MarinoI profumi equivalenti sono delle fragranze che si ispirano e avvicinano parecchio agli originali, ai brand lussuosi per intenderci, con la differenza... THE LARGEST IRON ORE PRODUCERS IN THE WORLD Una raccolta di contenuti su Rudy Profumi Fruit & Juice di Rudy Profumi presenta tre nuove gustose fragranzeLe novità di Rudy profumi si contraddistinguono per note gourmand ed esotiche. E per una crema corpo spray pratica e veloce. iodonna.it Profumi di primavera: 5 novità del momento per inaugurare la bella stagioneCi siamo la primavera è arrivata e il guardaroba è da cambiare, ma non ... msn.com