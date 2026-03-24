Le novità di Rudy Profumi

Da iodonna.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rudy Profumi ha annunciato nuove fragranze che combinano note dolci e ispirazioni di luoghi lontani. Le proposte includono diverse composizioni, tutte pensate per creare un’esperienza sensoriale distintiva. Le nuove uscite sono state presentate attraverso comunicati ufficiali e sono disponibili presso i punti vendita e online. La casa di profumi ha sottolineato il forte legame tra le fragranze e l’idea di trasportare chi le indossa in ambienti diversi.

I l grande potere di un buon profumo sta nel poterci portare in un universo unico fatto di note dolci e luoghi lontani. Fruit & Juice di Rudy Profumi riesce perfettamente nell’intento grazie a prodotti ben bilanciati che ci affascinano. La collezione, nata per la detersione quotidiana, allarga oggi il suo perimetro al body care con tre nuove fragranze e con una crema corpo spray, semplice e veloce da utilizzare. Il tutto senza perdere i suoi tratti distintivi che accompagnano Rudy Profumi dal 1920: formule delicate prive di SLS e SLES, texture leggere e una firma olfattiva fresca, golosa e facile da ricordare. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

le novit224 di rudy profumi
© Iodonna.it - Le novità di Rudy Profumi

Articoli correlati

Fruit & Juice di Rudy Profumi presenta tre nuove gustose fragranzeIl grande potere di un buon profumo sta nel poterci portare in un universo unico fatto di note dolci e luoghi lontani.

Profumi equivalenti: come riconoscere un prodotto di qualità? La guida Profumi San MarinoI profumi equivalenti sono delle fragranze che si ispirano e avvicinano parecchio agli originali, ai brand lussuosi per intenderci, con la differenza...

THE LARGEST IRON ORE PRODUCERS IN THE WORLD

Video THE LARGEST IRON ORE PRODUCERS IN THE WORLD

Una raccolta di contenuti su Rudy Profumi

rudy profumi le novità di rudyFruit & Juice di Rudy Profumi presenta tre nuove gustose fragranzeLe novità di Rudy profumi si contraddistinguono per note gourmand ed esotiche. E per una crema corpo spray pratica e veloce. iodonna.it

rudy profumi le novità di rudyProfumi di primavera: 5 novità del momento per inaugurare la bella stagioneCi siamo la primavera è arrivata e il guardaroba è da cambiare, ma non ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.