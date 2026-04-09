Pestato a sangue per un debito di droga | arrestato un 20enne

Questa mattina a Piano di Sorrento, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 20 anni, che si trova ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di aver aggredito una persona a causa di un debito legato a sostanze stupefacenti. Le accuse a suo carico includono anche spaccio di droga, tentata estorsione, rapina, lesioni e utilizzo di banconote false, con aggravanti legate all’uso di un’arma.

Questa mattina a Piano di Sorrento i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 20enne del posto accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, rapina, lesioni e utilizzo di banconote false, condotte aggravate dall'essersi avvalso di un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Uomo accoltellato a Torino in via Scarlatti, arrestato 24enne: debito di droga sfocia nel sangueÈ di un arresto per rapina aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino.

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