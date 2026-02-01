Andrea Sottil torna a sorridere con il terzo risultato utile di fila, ma non è completamente soddisfatto. Dopo la vittoria su un campo difficile, l’allenatore dell’Empoli ammette che potevano fare meglio, lasciando trasparire una punta di delusione nonostante l’ottimo momento.

EMPOLI Terzo risultato utile consecutivo, strappato comunque su un campo mai semplice, però negli occhi di Andrea Sottil si legge un po’ di delusione. La sensazione che la squadra potesse portare a casa qualcosa di più evidentemente non è solo del cronista, anche se il mister cerca di vedere positivo: "Una gara giocata bene da parte nostra, secondo me. Siamo partiti bene e abbiamo impattato bene il match, anche se si poteva fare senz’altro meglio negli ultimi metri, ci è mancata la zampata. Abbiamo difeso bene, poi nella ripresa c’è stato un po’ anche il ritorno degli avversari. Peccato per l’ espulsione di Nador, per me il secondo giallo è stato un po’ discutibile, e poi rammarico per la grande occasione fallita da Defrel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terzo risultato utile di fila per Sottil: "Davanti potevamo fare meglio"

