Cerignola da applausi l' Audace stoppa anche il Catania | è il sesto risultato utile di fila
Cerignola continua a sorprendere. La squadra di Maiuri ferma anche il Catania sullo 0-0, conquistando il sesto risultato utile di fila. Dopo le vittorie nel derby e contro la Salernitana, i gialloblù si confermano in ottima forma, puntando sempre più in alto in classifica.
Il Cerignola si conferma una delle squadre più in forma del momento. Dopo il successo nel derby di Capitanata e quello roboante al ‘Monterisi’ contro la Salernitana, la squadra di Maiuri piazza un altro grande risultato, bloccando il Catania al ‘Massimino’ sullo 0-0, peraltro lo stesso punteggio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
