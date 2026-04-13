Chiara Balistreri ha condiviso sui social un messaggio in cui afferma di non voler più il braccialetto elettronico e di sentirsi in pericolo a causa del suo ex. La donna ha espresso sentimenti di paura e rabbia, tornando a parlare pubblicamente della situazione che la riguarda. La sua comunicazione si inserisce in un contesto in cui si discute della possibilità di applicare misure restrittive come i domiciliari in casi di violenza domestica.

Perché Chiara Balistreri è tornata a parlare del suo ex?. Non è uno sfogo qualunque. È un grido che torna, ancora più duro, ancora più disperato. Chiara Balistreri, 23 anni, riapre una ferita mai chiusa e lo fa nel modo che ormai è diventato il suo spazio pubblico: i social. “ Non voglio il dispositivo, non lo accetto ”. La frase arriva dopo una telefonata della polizia: il suo ex, Gabriel Costantin, tornerà a casa agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Una decisione che, per lei, non rappresenta sicurezza ma pericolo concreto. “Se mi succede qualcosa.”: il virgolettato che scuote. Balistreri non usa mezze parole. Il suo racconto è diretto, emotivo, quasi crudo: “ Se a me dovesse succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza tutti ”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non voglio il braccialetto’: Chiara Balistreri contro i domiciliari all’ex, paura e rabbia sui social

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