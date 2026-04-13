In un clima politico sempre più acceso, la campagna elettorale in Ungheria si conclude con Orbán, leader di lungo corso, ormai alle prese con numerosi scandali. La sua posizione di potere sembra essere messa alla prova, mentre si avvicinano le urne. Le tensioni tra le varie fazioni sono cresciute, e il clima generale si è fatto particolarmente acceso in questi mesi.

La fine dell’era di Viktor Orbán arriva al termine di una campagna elettorale tra le più tese e polarizzate della storia recente ungherese. Il premier uscente esce sconfitto in modo netto, travolto da un risultato che non lascia spazio a contestazioni. Eppure, fino all’ultimo momento, il clima è stato segnato da sospetti, accuse e timori di destabilizzazione. Negli ultimi giorni prima del voto, osservatori e giornalisti avevano lanciato l’allarme su possibili operazioni costruite ad arte, false flag e provocazioni, in grado di creare caos e delegittimare il risultato elettorale. Lo stesso Péter Magyar aveva invitato i suoi sostenitori a mantenere la calma, temendo tensioni durante eventi pubblici come il grande raduno anti-Orbán a Budapest.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non mi arrenderò”. Orbán, la fine dell’amico di Putin braccato dagli scandali

Ecco come Viktor Orban è diventato il miglior amico di Putin in EuropaC’è un’immagine che più di tutte racconta la traiettoria politica di Viktor Orbán.

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