Orban da attivista liberale a leader illiberale amico di Putin e Trump

Nel corso degli anni, ha trasformato il suo ruolo di giovane attivista liberale nel 1989, quando chiedeva di rompere con Mosca, a quello di un leader che sostiene un modello di democrazia illiberale. Oggi è considerato un alleato di figure come Vladimir Putin e Donald Trump, e la sua attività politica si è evoluta in modo evidente, passando da sostenitore della liberalità a rappresentante di una destra più autoritaria.

Budapest, 12 apr. (Adnkronos) - Da giovane leader liberale che nel 1989 invocava in piazza la rottura con Mosca a campione della democrazia illiberale e della destra globale, migliore amico di Vladimir Putin, e Donald Trump, in Europa. E' questa la parabola di Viktor Orban, coriaceo 63enne premier ungherese, che con i suoi 16 anni interrotti al potere è il più longevo leader europeo - escluso il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko - che oggi, domenica 12 aprile, affronta, per la prima volta, le elezioni in Ungheria in una posizione di netto svantaggio nei sondaggi. Nelle elezioni del 1990, Orban fu uno dei 22 membri di Fidesz eletti in Parlamento, diventando il presidente del partito su cui velocemente impose il suo controllo totale, escludendo chiunque mettesse in discussione la sua autorità o le sue decisioni.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Orban, da attivista liberale a leader illiberale amico di Putin e Trump Ecco come Viktor Orban è diventato il miglior amico di Putin in EuropaC’è un’immagine che più di tutte racconta la traiettoria politica di Viktor Orbán. UE divisa: Kiev accoglie leader europei, Orbán abbraccia PutinIn un giorno carico di simboli, l’anniversario dell’attacco russo all’Ucraina, una delegazione di leader europei ha fatto visita a Kiev.