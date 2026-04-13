Non c’è messaggio più forte di quello del Vangelo | la città del Santo si schiera con papa Leone

La città del Santo ha espresso pubblicamente la propria posizione in favore di papa Leone XIV, dopo le dichiarazioni del presidente americano contro il pontefice. Il sindaco e il capogruppo del Partito Democratico hanno commentato la questione, sottolineando la solidarietà cittadina verso il leader religioso. La presa di posizione si è manifestata con dichiarazioni chiare e senza esitazioni, mostrando un sostegno deciso al Papa in un momento di tensione diplomatica.

La città del Santo prende posizione e lo fa senza esitazioni. Dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump contro papa Leone XIV, dal capoluogo euganeo si alza una difesa netta del Pontefice, affidata alle parole del sindaco Sergio Giordani e del capogruppo del Partito Democratico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: «Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come qualcuno sta facendo»Dopo il durissimo attacco rivolto contro di lui da parte di Donald Trump, Papa Leone XIV si è presentato davanti ai cronisti, durante il volo che lo... Dal papa un messaggio chiaro, la chiesa si schiera con le vittimeSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€.