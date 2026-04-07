Il Papa ha inviato un messaggio diretto, esprimendo il sostegno alle vittime. Durante i giorni di Pasqua, si è assistito a una possibile diminuzione delle tensioni tra due figure di rilievo della Chiesa, portando alcuni a riconsiderare le posizioni precedenti. La comunicazione ufficiale si inserisce in un momento di attenzione pubblica verso le questioni interne alla Chiesa e le sue risposte alle accuse.

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© Cms.ilmanifesto.it - Dal papa un messaggio chiaro, la chiesa si schiera con le vittime

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Chiesa Juve, il giocatore ha mandato un messaggio molto chiaro al Liverpool: le ultime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Chiesa Juve, l’esterno vuole solamente i bianconeri ed ora la palla passa alla società.

Temi più discussi: Via Crucis, papa Leone XIV e il messaggio sulla guerra: C'è chi crede di avere un'autorità senza limiti, e di poterne abusare. Le telefonate a Herzog e Zelensky; Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace: il messaggio di Papa Leone XIV ai leader mondiali; Il Papa a Pasqua: Chi scatena le guerre deponga le armi. Facciamo udire il nostro grido di pace; Leone XIV al Regina Caeli: Diamo speranza ai popoli tormentati.

Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2026. Papa Leone: Tacciano le armi e le tutte le guerreNel messaggio Urbi et Orbi di questa Pasqua, il monito di Papa Leone è forte e concreto: Tacciano le armi e la guerra ... lalucedimaria.it

Pasqua, il messaggio di speranza di Papa Leone XIV: La morte non ha più potere. E cita BergoglioL’annuncio di Pasqua è un messaggio non sempre facile da accogliere, una promessa che facciamo fatica ad accogliere, perché il potere della morte ci minaccia sempre, dentro e fuori. Lo ha ... affaritaliani.it

Il Papa, durante la preghiera del Regina Coeli dal Palazzo Apostolico, ha rivolto un pensiero speciale «ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell’istruzione». Poi il ricordo di papa Francesco, morto lo scorso facebook

L’omelia di papa Leone XIV: «Anche in mezzo all’oscurità può nascere qualcosa di buono» x.com