Dal papa un messaggio chiaro la chiesa si schiera con le vittime

Da cms.ilmanifesto.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha inviato un messaggio diretto, esprimendo il sostegno alle vittime. Durante i giorni di Pasqua, si è assistito a una possibile diminuzione delle tensioni tra due figure di rilievo della Chiesa, portando alcuni a riconsiderare le posizioni precedenti. La comunicazione ufficiale si inserisce in un momento di attenzione pubblica verso le questioni interne alla Chiesa e le sue risposte alle accuse.

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