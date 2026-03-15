I figli di Chiara Ferragni hanno recentemente condiviso un’intervista in cui hanno parlato della madre. Nel video pubblicato sui social, i loro commenti hanno suscitato reazioni emotive tra gli utenti, portando alcuni a commuoversi fino alle lacrime. La clip ha attirato l’attenzione di milioni di follower, che hanno commentato e condiviso le proprie reazioni sulle piattaforme online.

Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione social con un video che ha emozionato milioni di utenti. In un momento di grande cambiamento personale e professionale, l’imprenditrice digitale ha pubblicato su TikTok un contenuto inaspettato: un’intervista realizzata dai suoi figli, Leone e Vittoria. Il filmato ha rapidamente fatto il giro della rete, non solo per la dolcezza del dialogo, ma per un dettaglio che ha colpito tutti. Le loro voci, infatti, hanno mostrato quanto siano cresciuti. Un particolare semplice, ma capace di trasformare un video familiare in un momento virale e molto commentato. Per spiegare il contenuto in modo utile agli studenti, è importante partire dal contesto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Intervista dei figli a Chiara Ferragni: il particolare che ha fatto piangere i follower

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