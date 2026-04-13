Nigeria l’esercito attacca per errore un mercato | almeno 100 morti

Un raid condotto dall’aviazione militare nel nord-est della Nigeria ha colpito accidentalmente un mercato locale, provocando la morte di oltre 100 civili, tra cui bambini, e lasciando numerosi feriti. L’attacco era rivolto a gruppi ribelli jihadisti, ma il bersaglio reale non è stato raggiunto. La notizia si è diffusa rapidamente, sollevando preoccupazioni sulla precisione delle operazioni militari nella regione.

Un attacco dell’ aeronautica militare della Nigeria contro i ribelli jihadisti ha colpito per errore un mercato locale nel nord-est del Paese, uccidendo oltre 100 civili, tra cui bambini, e ferendone molti altri. Le autorità hanno confermato che l’attacco è stato lanciato per sbaglio, senza fornire ulteriori dettagli. Amnesty International ha citato i sopravvissuti, secondo cui almeno 100 persone sono state uccise nel raid aereo lanciato sabato su un villaggio nello Stato di Yobe, vicino al confine con lo Stato di Borno, epicentro dell’insurrezione jihadista. Il grande mercato isolato situato vicino al confine tra Borno e Yobe è noto per essere spesso utilizzato dai jihadisti di Boko Haram per acquistare generi alimentari.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nigeria, l’esercito attacca per errore un mercato: almeno 100 morti Nigeria, bombe del governo sul mercato: almeno 100 morti nel NordUn raid aereo dell’esercito nigeriano ha colpito un mercato nello Stato settentrionale di Yobe, provocando almeno 100 morti (ma si teme possano... Nigeria, raid aereo dei militari contro mercato nel nordest: almeno 100 morti(Adnkronos) – Decine, forse centinaia di persone sono state uccise in un raid aereo delle forze militari contro il mercato di Jalli Futchimiram, nel...